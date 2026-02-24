Giugliano, eccellenza e innovazione nell’HoReCa: torna a Varcaturo la “Fiera del Gusto” di Pascarella Food Service

Giugliano. Tutto pronto per il grande ritorno della “Fiera del Gusto”, l’appuntamento di riferimento firmato Pascarella Food Service dedicato ai professionisti della ristorazione e dell’ospitalità. Il 3 e 4 marzo, dalle ore 10:00 alle 17:00, la splendida cornice di “Luna di Miele Eventi” in Via Ripuaria a Varcaturo, diventerà il cuore pulsante del settore Ho.Re.Ca.

L’evento, a ingresso gratuito, rappresenta un’occasione imperdibile per gli operatori del settore che desiderano scoprire in anteprima le tendenze della stagione alle porte.

I numeri e le novità dell’edizione 2026: Con oltre 90 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, la fiera offrirà un percorso unico tra sapori, tecnica e business.

Tra i momenti più attesi della manifestazione ci saranno il lancio nazionale di Farina Regina, un debutto assoluto che promette di rivoluzionare gli standard qualitativi per i professionisti dell’arte bianca, oltre alle degustazioni esclusive che saranno un viaggio tra le eccellenze gastronomiche italiane e internazionali. Non solo protagonisti saranno networking e business con proposte commerciali studiate ad hoc per supportare la crescita delle attività locali e nazionali.

La Visione della Famiglia Pascarella

Non si tratta solo di una fiera, ma del racconto di una passione che dura da anni. La famiglia Pascarella accoglierà i visitatori per condividere la propria visione del mondo Ho.Re.Ca.: un mix di tradizione, qualità costante e sguardo rivolto al futuro. “Vogliamo offrire ai nostri partner non solo prodotti, ma soluzioni concrete e ispirazione per affrontare al meglio la nuova stagione.”

COMUNICATO STAMPA