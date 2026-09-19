Monti Lattari, armi e droga nei nascondigli tra i boschi: denunciato 27enne

Droga e armi nascoste tra la vegetazione e nei muretti delle zone più impervie di Lettere. Proseguono i controlli dei Carabinieri nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 4”, attività che da quattro anni punta a contrastare il narcotraffico e la coltivazione di sostanze stupefacenti nell’area dei Monti Lattari.

In campo i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia insieme ai militari degli Squadroni Eliportati Cacciatori “Puglia” e “Sardegna”. Le verifiche si sono concentrate soprattutto nelle aree rurali e agro-montane del territorio.

Hashish, marijuana ed eroina nascoste nei muretti

In località Fuscoli, durante le ispezioni tra la fitta vegetazione, i militari hanno individuato alcuni nascondigli ricavati anche all’interno dei muretti.

Sono stati recuperati 80 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana e 4 grammi di eroina. Nello stesso contesto è stato rinvenuto e sequestrato anche un caricatore vuoto per una pistola calibro 9.

Le ricerche sono poi proseguite negli anfratti e nei punti più difficilmente raggiungibili della zona.

Beretta con matricola abrasa tra la vegetazione

Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno trovato anche una pistola Beretta con matricola abrasa, completa di caricatore ma senza munizioni. Poco distante è stata recuperata inoltre una canna per fucile da caccia tipo doppietta calibro 16.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri episodi delittuosi.

Droga nascosta negli accendini della minicar

Un ulteriore controllo ha portato alla denuncia di un 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo aver perquisito l’abitazione, i Carabinieri si sono concentrati sulla minicar del giovane parcheggiata nell’area condominiale. Determinante è stato anche il fiuto di Luna, l’unità cinofila, che ha segnalato la possibile presenza di sostanze all’interno del veicolo.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno quindi effettuato un controllo approfondito della vettura. Tra alcuni tubicini nascosti nel vano motore sono stati trovati tre accendini utilizzati come nascondiglio, al cui interno erano occultati una dose di hashish e sette dosi di cocaina.