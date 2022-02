Dramma questa mattina a Giugliano, in via Epitaffio, arteria di collegamento tra Campopannone e corso Campano. Un uomo di mezza età – di cui non si conoscono ancora le generalità – è deceduto mentre era alla guida della sua auto.

Giugliano, dramma in via Epitaffio: muore alla guida della sua auto

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista viaggia a bordo della sua Matiz bianca, in direzione Campopannone, quando, in circostanze da chiarire, ha accusato un malore al volante. Il conducente sarebbe finito fuori strada urtando contro lo spartitraffico. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo e ne hanno constatato il decesso.

Successivamente sono sopraggiunti anche i carabinieri della Compagnia di Giugliano per i rilievi del caso. I militari hanno accertato il decesso per cause naturali e hanno limitato parzialmente la circolazione stradale per consentire le operazioni di rimozione del veicolo. Il corpo senza vita dell’automobilista è adagiato sull’asfalto, ricoperto da un telo, in attesa dell’arrivo del medico legale.