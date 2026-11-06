Un presenza nutrita di forze dell’ordine, un gruppo di cittadini che ha inveito verbalmente contro i militanti di Forza Nuova in Piazza Gramsci, molta pioggia e poco altro. Situazione sotto controllo oggi pomeriggio nel pieno centro di Giugliano, dove a breve distanza sono avvenute due iniziative politiche di segno opposto. Da un lato il partito di estrema destra per distribuire volantini contro la Terra dei Fuochi, dall’altro dem e Giovani Democratici a Piazza Matteotti per contro manifestare.

Giugliano, doppia manifestazione in centro: tensione tra cittadini e Forza Nuova

Le due fazioni hanno dato appuntamento ai rispettivi militanti per le 18:00, ma già dalle 16:30, in piazza Gramsci, si è registrata la presenza di un blindato dei Carabinieri e una vettura della Polizia. Di fatto, sono state poche le persone scese in strada, probabilmente anche a causa della forte pioggia che si è abbattuta sull’area nord.

In Piazza Gramsci, gli esponenti di Forza Nuova, accompagnati dal leader Roberto Fiore, hanno provato a distribuire volantini sul tema all’origine dell’iniziativa di questo pomeriggio. Ed è stato in quel frangente che un gruppo di cittadini ha inveito contro i militanti al grido di “Via da Giugliano”, ripetuto con veemenza. Si è rischiato un contatto fisico tra due persone, ma le forze dell’ordine sono prontamente intervenute per riportare la calma e placare gli animi.

Dall’altro lato, in Piazza Matteotti, la contro manifestazione di Anpi, Giovani Democratci e dem è stata organizzata in aperta opposizione alla formazione di Fiore e alla volontà di Forza Nuova di aprire una vera e propria sede fisica sul territorio – al momento avrebbero solo una sezione. Per i GD, che hanno diffuso un comunicato durissimo nei giorni scorsi, chiamare in causa un tema delicato come la Terra dei Fuochi non sarebbe stato altro che una strumentalizzazione politica di un tema delicato a fini propagandistici e di consenso.