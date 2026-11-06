Un presunto danno erariale da quasi 13,7 milioni di euro legato a sentenze tributarie che sarebbero state pilotate per favorire alcuni contribuenti. È quanto contesta la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania a cinque persone.

Salerno, sentenze pilotate per favorire imprenditori: buco da 13,7 milioni, coinvolti due ex giudici

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Salerno, hanno preso le mosse da un’inchiesta penale avviata nel 2019, che avrebbe fatto emergere un sistema di corruzione finalizzato a condizionare le decisioni della Commissione Tributaria Regionale di Salerno, annullando accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

Le contestazioni della Procura della Corte dei Conti coinvolgono due ex giudici tributari, due ex funzionari amministrativi e un commercialista. Secondo gli inquirenti, il danno alle casse pubbliche sarebbe legato all’annullamento illegittimo degli accertamenti fiscali, a cui si aggiungono i danni all’immagine dell’amministrazione e quelli provocati dai disservizi.

Per due dei cinque destinatari è stato disposto anche un sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti, a garanzia del presunto danno erariale. Le contestazioni sono attualmente al vaglio della giustizia contabile.