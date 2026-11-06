Prestigioso riconoscimento internazionale per l’oncologo napoletano Paolo Ascierto, insignito del Lifetime Achievement Award 2026 per il suo contributo alla ricerca sull’immunoterapia contro i tumori.

Paolo Ascierto conquista gli USA: premio prestigioso per l’oncologo

Il professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli è stato premiato dalla Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) con il Lifetime Achievement Award 2026, uno dei riconoscimenti alla carriera nel campo dell’immunoterapia oncologica.

La cerimonia si è svolta a Phoenix, in Arizona, durante il 41esimo congresso annuale della società scientifica internazionale, in programma fino all’8 novembre. Un premio che celebra il contributo dell’oncologo napoletano allo sviluppo delle terapie innovative contro il cancro, basate sull’utilizzo del sistema immunitario.

“Ricevere un riconoscimento internazionale di questo valore è una grande emozione“, ha dichiarato Ascierto, ricordando il percorso professionale e ringraziando la moglie Maria Teresa per il sostegno ricevuto negli anni.

Un pensiero speciale è stato rivolto anche ai pazienti, vera motivazione del suo impegno scientifico. “I risultati più importanti non si raggiungono mai da soli. La ricerca è un lavoro di squadra“, ha sottolineato l’oncologo, ribadendo l’importanza della collaborazione per offrire nuove speranze nella lotta ai tumori.