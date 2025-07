Giugliano: dopo la denuncia di Teleclubitalia, rimossi rifiuti nei pressi della metropolitana

A seguito del servizio realizzato dalla nostra redazione qualche giorno fa che ha denunciato la presenza di una discarica a cielo aperto in via Signorelli, nei pressi della stazione metropolitana di Giugliano, l’amministrazione comunale è intervenuta per ripristinare il decoro urbano.

Le immagini diffuse dalla redazione mostravano una situazione critica: cumuli di rifiuti abbandonati da giorni, se non settimane, a pochi passi da una zona di transito molto frequentata da pendolari e residenti. La denuncia mediatica ha sollevato l’attenzione pubblica e spinto il Comune ad agire tempestivamente. Nella giornata di ieri, infatti, operatori ecologici hanno provveduto alla completa rimozione dei rifiuti, restituendo dignità e pulizia all’area.