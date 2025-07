Una discarica a cielo aperto con qualsiasi genere di rifiuto ormai caratterizza l’ingresso della stazione metropolitana di Giugliano. Lo snodo strategico per migliaia di pendolari, è ormai diventato il simbolo del degrado urbano. Dove dovrebbe esserci accoglienza e decoro, regna invece l’incuria più totale.

Giugliano, degrado stazione metropolitana: su via Signorelli discarica a cielo aperto

Su via Signorelli cumuli di rifiuti di ogni genere –dall’indifferenziato alla plastica a vecchi elettrodomestici o ingombranti – sono abbandonati senza controllo da incivili che, al riparo da sguardi indiscreti, trasformano uno spazio pubblico in un ricettacolo di sporcizia. E da qualche settimana pochi sacchetti si sono trasformati in un immondezzaio.

Una coesistono tra inciviltà dei cittadini che ancora si ostinano a non fare la differenziata o usufruire delle isole ecologiche e assenza totale delle amministrazioni comunali che né provvedono alla rimozione né a installare telecamere per disincentivare gli sversamenti. Così come l’Eav, l’azienda che gestisce la metro non migliora le condizioni circostanti né i servizi stessi di trasporto.

Ma non solo rifiuti, qui il verde pubblico è completamente abbandonato, tra erbacce incolte, rami secchi e sporcizia che si accumula ai bordi del marciapiede. Nessuna traccia di manutenzione o interventi recenti. Eravamo stati proprio nello stesso posto più di un mese fa ma la situazione è peggiorata.

Anche sulla strada che conduce all’ingresso della stazione metro non va meglio: rifiuti gettati ai lati, vegetazione selvaggia e un aspetto complessivo di degrado urbano diffuso che dà un colpo d’occhio desolante a residenti, pendolari.