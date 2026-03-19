Almeno otto gli episodi contestati dalla Procura di Napoli Nord. Tutti documentati dai carabinieri della Forestale. I due dipendenti della ditta rifiuti di Giugliano avevano collaudato un vero e proprio sistema che permetteva loro di incassare profitti extra smaltendo materiali speciali per conto di società e aziende del territorio. Solventi, vernici e componenti di veicoli contaminati da sostanze oleose.

Giugliano, dipendenti infedeli della ditta rifiuti smaltivano materiali speciali: come funzionava la filiera

Il modus operandi era semplice. Dopo il turno all’alba, i due indagati – oggi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico – posavano i mezzi della ditta e con i veicoli personali svolgevano attività illegale di raccolta rifiuti durante l’orario di lavoro. Dopo la prima fase, smaltivano il carico raccolto in zone isolate del territorio, tra cui via Santa Maria a Cubito o Asse Mediano, o addirittura nelle adiacenze dei campi rom, dove già insistevano quintali di rifiuti abbandonati.

A incastrare i due dipendenti infedeli sono state le immagini di videosorveglianza che hanno ricostruito gli sversamenti tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ora sono in corso ulteriori indagini per identificare le ditte compiacenti che affidavano ai due soggetti i propri materiali per smaltirli in maniera illegale. Una filiera illecita che alimenta il fenomeno della Terra dei Fuochi e dimostra il coinvolgimento di varie categorie economiche nelle attività di inquinamento del territorio.