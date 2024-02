46 anni, una protesi alla gamba e un contrassegno che attesta la disabilità sempre ben visibile sulla sua auto. Ma nonostante ciò, la signora Angela si è vista già recapitare a casa ben due multe per il mancato grattino avendo parcheggiato sugli stalli blu a Giugliano. I disabili, come attesta la legge, non pagano il ticket sia negli stalli previsti per invalidi che in quelli blu.

La denuncia della signora Angela, che si è rivolta alla nostra redazione per sollevare il caso, è per tutelare i disabili che potrebbero essersi trovati nella sua stessa condizione. La donna infatti già per due volte si è dovuta recare presso la sede della polizia municipale per far annullare il verbale.