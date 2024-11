È già trascorso un mese dalla chiusura di Corso Campano a seguito del cedimento del sistema idrico e fognario di via Panico e all’orizzonte non ci sono buone notizie. Ad oggi dal Comune non c’è una data di riapertura della strada principale della città di Giugliano. I lavori che doveva effettuare la ditta di manutenzione comunale sono stati completati. Ora si attende la messa in sicurezza da parte dei proprietari degli immobili.

Giugliano, corso Campano chiuso da più di un mese: si prospetta Natale senza riaperture

I commercianti della zona, inferociti e preoccupati, hanno tenuto la scorsa settimana un incontro con l’amministrazione per chiedere tempi certi. Ma dato che si prospetta un Natale con il Corso Campano chiuso, i titolari di attività commerciali hanno chiesto quantomeno un ricco cartellone di iniziative natalizie così da poter sfruttare i vantaggi di questa isola pedonale forzata.

Sul fronte viabilità l’assessore Abbate e il neo comandante alla polizia municipale stanno valutando dei cambi di sensi di marcia che potrebbero agevolare la circolazione, soprattutto in vista delle settimane delle festività natalizie. Un piano ancora allo studio su cui pesa anche la data di riapertura di via Mattia Coppola, il cosiddetto vico di Miciano.