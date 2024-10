Un buon Giugliano ritrova il successo in casa contro il Latina. A decidere un match la rete ad opera del capitano De Rosa nel finale di gara. Gialloblu che salgono a quota 14 punti e presiedono le zone alte della classifica. Latina-Giugliano 0-1 Bertotto apporta delle modifiche alla formazione iniziale, doveroso cambio tra i pali con il ritorno di Russo al posto di Barosi, difesa composta da Valdesi e Oyewale sulle fasce con Caldore e Solcia coppia centrale. Regia affidata a Celenghin con Giorgione e Romano preferito a De Rosa. In attacco ritorna Padula al centro dell’attacco, con Masala e Balde sugli esterni.

Latina-Giugliano 0-1

Primo tempo

Le grandi occasioni sono per i padroni di casa nel corso del primo tempo, ma fino a questo momento al Francioni siamo ancora in parità quando si arriva all’intervallo. Capanni al 16’ arriva a tu per tu con Russo al termine di una grande ripartenza, calcia a colpo sicuro in diagonale ma il portiere del Giugliano è straordinario nell’alzare sopra la traversa. Al 33’ invece Capanni si veste da assistman e ispira Riccardi, anche lui incrocia la traiettoria e stavolta non c’è bisogno di Russo che, battuto, viene salvato dal fatto che il pallone faccia la barba al palo ed esca sul fondo. Proprio all’ultimo secondo di recupero il Latina fallisce un gol facile. Angolo da destra, la palla sfila davanti alla porta del Giugliano e Capanni manca il timing giusto, primo tempo che finisce con le squadre al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa sono ancora i pontini a fare la partita e sfiora il vantaggio in due occasioni, al 53′ Ancora un miracolo di Russo, ancora una volta sulla soluzione dalla distanza, bellissima, con il destro di Ndoj, Gol fallito da Improta che sugli sviluppi di un angolo si trova la palla sul destro: spara alto. Partita che si è addormentata con le due squadre che sembrano non disdegnare il pareggio. Ma nel momento di maggiore equilibrio arriva l’episodio che decide la gara, al 83′ De Rosa trova una magia sul calcio di punizione sulla quale nulla può Zacchi. Terza rete stagionale per il capitano del Giugliano che dopo la doppietta decisiva trova un’altra rete fondamentale per la stagione del Giugliano. Subito occasione per il Giugliano con un Latina imbambolato. Ciko si addormenta e regala palla a Masala che poi al centro trova Der osa. Piattone che per fortuna il centrocampista campano cicca. Nel finale morto fortunato il Giugliano che non subisce la rete del pareggio per pochi millimetri Con Pettermann che spreca incredibilmente. Dopo un lungo recupero arriva il triplice fischio che regala i 3 punti al Giugliano che ritorna a correre dopo l’incredibile ko con l’Altamura della scorsa settimana.

LATINA-GIUGLIANO 0-1

LATINA (3-5-2): G. Zacchi, G. Di Renzo, A. Vona, F. Cortinovis, M. Saccani, A. Riccardi, E. Ndoj, L. Di Livio, D. Petermann, L. Capanni, R. Improta A disposizione: M. Basti, T. Berman, M. Bocic, M. Cardinali, S. Ciko, L. Crecco, G. Di Giovannantonio, E. Ercolano, F. Marenco, R. Martignago, F. Mastroianni, M. Scravaglieri, E. Vona All: Padalino Pasquale

GIUGLIANO (4-3-3): D. Russo, A. Valdesi, S. Oyewale, M. Caldore, D. Solcia, A. Romano, E. Celeghin, C. Giorgione, I. Balde, C. Padula, F. Ciuferri A disposizione: C. Acella, G. D’Agostino, A. De Paoli, G. Esposito, M. Masala, S. Maselli, A. Minelli, M. Njambe, A. Nuredini, L. Peluso, A. Scaravilli All: Bertotto Valerio