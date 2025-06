Nell’attesa della proclamazione del neo sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, iniziano a circolare i primi rumors sulla giunta. La parte del leone dovrebbe farla il Partito Democratico che ha ottenuto un’ottima affermazione elettorale, oltre 7mila preferenze per 7 seggi. Dovrebbero entrare in giunta per i dem Marco Sepe, dirigente Pd, e la consigliera Ilaria Fasano. Per la civica Giugliano Democratica si fa il nome della prima dei non eletti Bianca Perna, mentre una poltrona potrebbe andare a Vincenzo Risso o Monica Giordano per il Comitato Civico Costiero.

Giugliano, prime indiscrezioni sulla nuova giunta: chi potrebbe formare la squadra di governo

In quota Italia Viva si vocifera uno tra Matteo Casertano e Alfonso Sequino, per Azione si parla del ritorno di Angelo Abbate o dell’ingresso di Paolo Russo mentre la presidenza del Consiglio comunale dovrebbe essere affidata a Luigi Guarino, che ha già ricoperto nell’amministrazione Pianese questo ruolo. Resta invece ancora da sciogliere il nodo più delicato: la nomina del vicesindaco. Si fa strada l’ipotesi che la delega possa andare a un nome espresso dall’area vicina all’ex sindaco Nicola Pirozzi.

Altre nomine potrebbero essere di fiducia della fascia tricolore. Intanto, seppur si siano tenute le elezioni, lo spettro dello scioglimento per infiltrazioni mafiose è ancora presente. Il lavoro della commissione d’indagine è terminato ma l’esito non è ancora noto e sino a che il caso Giugliano non arriva all’attenzione del Consiglio dei ministri, tutto può ancora accadere.