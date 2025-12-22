Giugliano, cooperative sociali in protesta davanti al Comune: “No al tetto del 25%. Limita la scelta”

Cooperative sociali in protesta questa mattina all’esterno del Municipio di Giugliano. Dipendenti e operatori del terzo settore hanno chiesto un incontro urgente con il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio. Alla base della manifestazione la richiesta di abolire la soglia massima del 25% del monte ore stabilita ad agosto scorso dall’amministrazione nel patto di accreditamento delle cooperative.

A Giugliano, dopo la nuova procedura, sono 24 le cooperative oggi accreditate. Il limite introdotto, però impedisce a ciascun ente accreditato di erogare più del 25% del monte ore totale messo a disposizione dal comune. Una scelta che, secondo le rivendicazioni dei manifestanti, da un lato compromette la libertà di scelta e la continuità assistenziale dei singoli utenti disabili; dall’altro lato mette a rischio diversi posti di lavoro, in particolare delle cooperative da anni più presenti sul territorio. Sul posto presenti anche i rappresentati della CISL e della CIGL-SPI, che stanno accompagnando genitori e operatori sociali in questa battaglia.