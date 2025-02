Controlli a tappeto presso il campo rom di via Carafiello nell’ambito del servizio interforze coordinato dalla Prefettura e dalla Questura. Il primo bilancio dell’operato della Polizia Municipale di Giugliano, presente con due equipaggi giornalieri, evidenzia numerosi sequestri e sanzioni amministrative.

Giugliano, controlli interforze al campo rom di via Carafiello: sequestri e sanzioni

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati tre veicolo privi di copertura assicurativa, appartenenti a un 46enne di Villaricca, una 42enne di Marano e un 30enne di nazionalità tedesca, per un totale di 2.600 euro di sanzioni.

Un’altra vettura, una Peugeot con targa polacca, è stata sequestrata a un 39enne rumeno residente a Marano poiché, pur essendo stata noleggiata senza conducente, circolava in Italia da oltre 30 giorni senza registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Per lui anche una multa di 712 euro e il ritiro del documento di circolazione fino all’adempimento richiesto.

Nel corso dei controlli, la Polizia Municipale ha inoltre ritirato la patente a un 59enne di Villa Literno, scaduta dal gennaio 2020. Il documento è stato inviato alla Prefettura di Napoli, che ne valuterà la validità dopo la visita medica. Un 23enne di origine straniera è stato sanzionato per la mancata esibizione della patente e del documento di circolazione, con una multa di 84 euro.

Oltre ai sequestri, tre veicoli privi di revisione sono stati sottoposti a fermo amministrativo, con sanzioni per un totale di 519 euro. Infine, un 33enne rumeno residente ad Aversa è stato denunciato per illecito smaltimento di rifiuti pericolosi e non, tra cui ferro, legno, materiali inerti e parti di computer. Il carico era trasportato su un’Apecar intestata a un connazionale e priva di documenti di circolazione, sottoposta a sequestro penale.

L’operazione, che ha portato all’identificazione di oltre cinquanta conducenti, rientra in un più ampio piano di monitoraggio della legalità e della sicurezza stradale.