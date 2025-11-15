Giugliano, controlli della Polizia: donna arrestata per droga e furto di energia elettrica

Controlli a tappeto della Polizia Di Stato a Casacelle, a Giugliano. Il bilancio è di 19 veicoli sequestrati, un terreno sotto chiave e una giovane arrestata per droga.

Giugliano, controlli a tappeto della Polizia: 19 veicoli senza assicurazione

Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 6 persone e controllato 19 veicoli, di cui tutti sottoposti a sequestro amministrativo e rimossi poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

Inoltre le forze dell’ordine hanno sottoposto a sequestro un’area pari a circa 2.500 metri quadrati per costruzioni abusive, deposito di rifiuti speciali e per furto d’acqua.

Donna di 32 anni arrestata per droga e furto di energia elettrica

Ancora, gli agenti del medesimo Commissariato, nel corso del servizio, hanno tratto in arresto una 32enne di origini nigeriane per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti denunciandola, altresì, per furto di energia elettrica.

I poliziotti, all’interno di un capanno in uso alla donna, hanno rinvenuto 110 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 100 grammi, un involucro della stessa sostanza del peso di circa 41 grammi, 4.627 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Infine, gli agenti, con l’ausilio di personale dell’ENEL, hanno accertato che il capanno era alimentato da corrente sottratta abusivamente dalla rete elettrica.