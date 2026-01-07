Giugliano, continua l’ondata di furti: colpito il ferramenta Aprovitola

Non si arresta l’ondata di furti ai danni delle attività commerciali a Giugliano. Un nuovo colpo è stato messo a segno poche ore fa ai danni di un negozio di ferramenta, preso di mira da una banda di malviventi che ha agito con rapidità e violenza.

L’assalto al negozio nelle prime ore

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero arrivati a bordo di una Giulietta nera intorno alle ore 3.30 di questa notte. Dopo aver forzato e divelto la saracinesca, sono riusciti a introdursi all’interno dell’attività commerciale, agendo in pochi minuti. Una volta all’interno del negozio, i malviventi hanno portato via la cassa e provocato numerosi danni agli arredi e alle strutture interne. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Indagini in corso, al vaglio le telecamere

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire il percorso di fuga dell’auto utilizzata.

Negli ultimi mesi Giugliano è stata teatro di numerosi furti e raid notturni, in particolare ai danni di negozi, piccole attività commerciali e abitazioni. I commercianti chiedono maggiore sicurezza e controlli sul territorio, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti.