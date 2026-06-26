Aversa, continuano i furti ai negozi: derubata l’ottica Carratù

Questa notte ad Aversa l’ennesimo raid ai danni di un’attività in via Diaz. Si tratta dell’ottica Carratù. Ignoti hanno sfondato la vetrina del negozio e portato via circa 450 paia di occhiali. Il titolare ha avvisato che oggi l’attività commerciale rimarrà chiusa per gli ingenti danni subiti.

Aversa, continuano i furti in via Diaz: derubata l’ottica Carratù

Secondo una prima ricostruzione, alle 4.30 del mattino un gruppo di malviventi avrebbe sfondato la vetrina dell’esercizio commerciale e sarebbe entrato senza particolare difficoltà. Una volta all’interno del locale, i ladri sarebbero stati rapidi e avrebbero portato con sé 450 paia di occhiali. Non è stato portato via il registratore di cassa. Il furto sarebbe stato scoperto alle prime ora del mattino, all’apertura del negozio. Il valore complessivo della refurtiva è ancora da stabilire, ma si pensa ad una cifra che oscilla tra i 20 mila e i 30 mila euro. Nelle prossime ore sarà anche formalizzata la denuncia ai carabinieri.

L’esasperazione dei cittadini viaggia sui social

L’episodio ha riportato all’attenzione un tema molto sentito dalla cittadinanza normanna: la sicurezza in città. Negli ultimi mesi, infatti, moltissimi commercianti sono stati colpiti, tra cui diversi titolari di attività nella stessa via Diaz. La notizia si è diffusa rapidamente sui social dove i cittadini hanno lanciato degli appelli al sindaco e alle forze dell’ordine. Tra i vari commenti, le richieste di maggiore presidio del territorio nelle ore notturne e nelle zone considerate più esposte alla microcriminalità. “Fate qualcosa prima che qualcuno si svegli ed inizi a fare da sé delle ronde notturne”, “I commercianti e i cittadini sono esasperati e in questo clima è facile che ci possa scappare anche il morto”. O ancora: “Aversa città allo sbando in tutti i settori in primis ordine pubblico e atti vandalici”.