Furto con “spaccata” nella notte ai danni del distributore Q8 di via San Nullo 141, nella frazione di Licola, a Giugliano in Campania. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4:40, quando un gruppo composto da cinque o sei persone con il volto coperto è riuscito a introdursi negli uffici dell’impianto di carburante, impossessandosi del fondo cassa e provocando ingenti danni.

Spaccata al distributore Q8 di Licola: banda in azione nella notte, rubato il fondo cassa

Secondo quanto denunciato dal gestore, l’allarme è scattato poco dopo il furto. Giunto sul posto, il responsabile dell’attività ha potuto constatare che i malviventi avevano forzato la porta d’ingresso degli uffici e, in un arco temporale di appena quattro minuti, tra le 4:38 e le 4:42, avevano portato via 750 euro in contanti, custoditi all’interno di un armadietto.

Le immagini dell’impianto di videosorveglianza, consegnate ai Carabinieri insieme alla denuncia, hanno immortalato tutte le fasi dell’azione. Dai filmati emerge che la banda è arrivata a bordo di un’Audi di colore rosso e ha utilizzato un’attrezzatura particolarmente efficace per forzare gli accessi. Nel corso del blitz sono state divelte due porte blindate, è stato sradicato dal muro il sistema nebbiogeno, entrato regolarmente in funzione, ed è stato inoltre danneggiato il pavimento degli uffici.

Nonostante fossero presenti un impianto d’allarme e un sistema di videosorveglianza interno ed esterno, i malviventi sono riusciti a completare il colpo in pochissimi minuti. Durante l’azione hanno anche spostato le due telecamere posizionate all’ingresso degli uffici, probabilmente nel tentativo di limitare le riprese.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Qualiano, che hanno avviato le indagini acquisendo i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza. I danni riportati dalla struttura risultano coperti da polizza assicurativa. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini per risalire all’identità dei componenti della banda e verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi sul territorio.