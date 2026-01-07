Doppio furto nel pomeriggio di ieri, martedì 6 gennaio, a Giugliano, in via Palumbo, all’interno del parco Onoria. Due appartamenti sono stati presi di mira da ignoti che, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti a introdursi nelle abitazioni e a portar via gioielli e denaro contante.

Giugliano, svaligiate due case in via Palumbo: ladri si arrampicano sui tubi del gas fino al quinto piano

Nei due appartamenti i malviventi hanno svaligiato monili in oro e una somma di contanti ancora in fase di quantificazione. In entrambi i casi, secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero arrampicati fino ai balconi risalendo i tubi del gas, fino al quinto piano, per poi forzare le inferriate e accedere all’interno degli appartamenti. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i carabinieri per i primi rilievi e per raccogliere le testimonianze dei residenti.

Le indagini sono affidate alla polizia, che sta acquisendo immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti per risalire all’identità dei responsabili. Cresce intanto la preoccupazione tra i residenti del parco e della città tutta, preda di bande che soprattutto nelle ultime settimane stanno prendendo di mira gli appartamenti e attività commerciali.