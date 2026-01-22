Consiglio comunale fiume quello tenuto questa mattina a Giugliano. Dalle 10 fino al primo pomeriggio l’assise ha affrontato ben 14 punti all’ordine del giorno. Su richiesta della maggioranza, slittano alla fine alcuni punti in programma dando precedenza all’approvazione dei debiti fuori bilancio. Prima della discussione, il consigliere d’opposizione Giovanni Pianese solleva la questione delle bonifiche delle discariche giuglianesi. In un elenco che il commissario Giuseppe Vadalà presenterà al Parlamento di Strasburgo, infatti, non comparirebbe alcun sito di Giugliano. Il sindaco Diego D’Alterio ha replicato che convocherà il commissario in una riunione d’urgenza.

Giugliano, consiglio comunale fiume: approvati debiti fuori bilancio. Tiene banco questione deposito EAV

Tra i punti all’ordine del giorno, minoranza e maggioranza si sono confrontate a lungo sul tema del deposito EAV della tratta Aversa-Piscinola che verrà realizzato lungo la via Appia. Al centro del dibattito le opere compensative che al momento includerebbero soltanto un auditorium. Nel corso del suo intervento, l’assessore Alfonso Sequino ha promesso un’interlocuzione con la Regione Campania e l’assessore Mario Casillo per avviare un progetto di ristoro che comprenda per Giugliano la realizzazione di due nuove stazioni della metropolitana, tra cui una che collega il centro alla fascia costiera.

Non decolla invece la polemica intorno all’audio WhatsApp del consigliere di maggioranza Salvatore d’Agostino sulla questione rom, intorno al quale la maggioranza ha fatto quadrato. Il tema dei campi nomadi a Giugliano è stato affrontato ma senza tirare in ballo la querelle che ha interessato anche alcuni media nazionali. Tra i punti affrontati, infine, il limite del 25% del monte ore imposto alle cooperative sociali accreditate dal Comune nell’assistenza per i disabili, già al centro un mese fa di un sit-in di protesta all’esterno del Comune.