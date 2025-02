Giugliano, confermati i tre turni di stop a Oyewale: la Corte sportiva ha respinto il ricorso

Questo il comunicato integrale:

“LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino – Presidente Carlo Buonauro – Componente Paolo Tartaglia – Componente (relatore) Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 5 febbraio 2025, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0184/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l. in data 28.01.2025 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive inflitta al calciatore Oyewale Sulaiman in relazione alla gara Giugliano/Audace Cerignola del 17.01.2025; udito il Segretario Generale Dott. Luca Espinosa; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con Pec”.