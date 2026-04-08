Giulia Tramontano, la Cassazione dispone un nuovo processo per Impagnatiello: al centro la premeditazione

La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa il 27 maggio 2023 a Senago. La decisione riguarda in particolare il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione.

Accolto il ricorso della Procura generale di Milano

I giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della Procura generale di Milano, che contestava la mancata applicazione della premeditazione nel processo d’appello. Rigettata invece la richiesta della difesa di escludere l’aggravante della crudeltà. Impagnatiello era stato condannato all’ergastolo sia in primo che in secondo grado. Tuttavia, la Corte d’Assise d’Appello aveva escluso la premeditazione, ritenendo non provato che l’intenzione di uccidere fosse precedente al giorno del delitto. Secondo i giudici d’appello, le precedenti somministrazioni di topicida alla vittima avevano come obiettivo provocare un aborto e non l’omicidio della donna.

Il nodo della premeditazione

Diversa la posizione della Procura generale della Cassazione, che ha definito l’omicidio “un agguato premeditato”. Secondo l’accusa, elementi come la scelta dell’arma e la preparazione della scena indicano una pianificazione consapevole e protratta nel tempo.“Tra il progetto e il compimento dell’omicidio c’è stato tutto il tempo per riflettere”, ha sottolineato il sostituto procuratore generale Elisabetta Ceniccola.

Rigettata la richiesta della difesa sulla crudeltà

Nel corso della requisitoria, la Procura generale ha chiesto e ottenuto il rigetto del ricorso della difesa, che mirava a escludere l’aggravante della crudeltà e ottenere attenuanti generiche. Secondo i giudici, le valutazioni della Corte d’Assise d’Appello su questo punto sono state coerenti.