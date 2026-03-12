Aversa ospita Coppa Italia Futsal della Federazione Sportiva Sordi: ad aprile semifinali e finale al PalaJacazzi

Sport e inclusione ad Aversa. Il 18 e il 19 aprile il PalaJacazzi ospiterà le semifinali e la finale della Coppa Italia di calcio a cinque della Federazione Sportiva Sordi Italia (FSSI). In campo quattro squadre che si contenderanno il trofeo in una due giorni dedicata allo sport e all’inclusione.

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune di Aversa. Tra i presenti il sindaco Francesco Matacena, l’assessora alle politiche sociali Giulia Lauriello, il delegato sport FSSI Campania Camillo Galluccio, il presidente ENS Caserta Biagio Mbaya, l’organizzatore dell’evento Massimiliano Motti, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e i consiglieri di maggioranza Ivan Giglio, Lucia Aversano e Antonio Mottola, questi ultimi due promotori dell’incontro in aula consiliare. Nel corso della presentazione è stata inoltre annunciata la possibilità per la città di Aversa di candidarsi ad ospitare nel 2028 la Champions League dedicata agli atleti sordi.