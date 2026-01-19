Giugliano, collezione Comunione 2026: domenica la presentazione di “Intrighi Griffe Junior”

Domenica 25 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00, la boutique Intrighi Griffe Junior di corso Campano 369 a Giugliano aprirà le porte al pubblico per la presentazione della nuova Collezione Comunione 2026. L’evento sarà una vera e propria mattinata di festa, pensata per accogliere famiglie e bambini in un’atmosfera elegante e conviviale. Durante l’incontro sarà possibile scoprire in anteprima gli abiti della nuova collezione, vedere i modelli indossati dai bambini e ricevere consigli personalizzati. Non mancherà un momento di convivialità con un aperitivo dedicato agli ospiti e una sorpresa speciale: il sorteggio di un abito da comunione tra i presenti.

“La Comunione è un momento importante per ogni famiglia e merita di essere celebrato con cura ed emozione. Con questa collezione abbiamo voluto unire eleganza, qualità e attenzione ai dettagli, creando un evento che fosse prima di tutto un’occasione di condivisione” hanno dichiarato Concetta e Angela le titolari dello store.