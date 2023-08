Dopo via Antica Giardini, chiude anche via Labriola a Giugliano. L’arteria stradale che collega via Togliatti con piazza Gramsci è stata interdetta, questa mattina, al traffico per consentire i lavori di installazione della fibra ottica.

Giugliano, chiuse via Antica Giardini e via Labriola: domani sarà la volta di altre due strade

La strada, apprende Teleclubitalia, resterà chiusa per almeno una settimana, fino a quando i lavori non verranno ultimati. E sempre nella giornata di oggi, è stato istituito – come previsto dall’ordinanza dirigenziale n°197 del 24 agosto 2023 – il divieto di transito in via Antica Giardini, a partire dall’intersezione di via Oasi Sacro Cuore fino al civico 40, per ultimare i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Il tratto di strada resterà quindi chiuso fino alle 18 di domani, 29 agosto.

Domani lavori in corso anche in Via Fibonacci e in via Redi, due traverse di via Marchesella, fino al 6 settembre. Anche in questo caso la ditta incaricata eseguirà lavori di rifacimento del manto stradale.