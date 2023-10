Giugliano. Sorpresa amara per decine di genitori e i loro bambini che, questa sera, si sono recati presso la piscina comunale, presente nel quartiere Casacelle, in via Pigna, per le consuete lezioni di nuoto.

Giugliano, chiude piscina comunale: nessun preavviso ai genitori, proteste all’esterno dell’impianto

Le porte dell’impianto sportivo sono rimaste chiuse a causa di lavori urgenti di manutenzione. L’intervento si è reso necessario a seguito di infiltrazioni d’acqua, che hanno richiesto l’adozione di misure immediate. A quanto pare, però, nessuna comunicazione sarebbe stata inviata ai frequentatori abituali, lasciando molti sconcertati e arrabbiati all’ingresso della struttura.

La chiusura della piscina, apprende Teleclubitalia, è stata disposta questa mattina attraverso un’ordinanza dirigenziale, su ordine del dottor Giuseppe De Rosa, per garantire la sicurezza degli utenti dopo che sono state riscontrate “condizioni precarie” riguardo lo stato della copertura dell’impianto sportivo “tali da rappresentare un pericolo serio e costante per l’incolumità pubblica, chiedendo l’immediata chiusura dell’impianto per interventi urgenti da effettuare al fine della messa in sicurezza della copertura”.

Oltre alla chiusura totale, è stato anche fatto divieto di utilizzo dell’intero impianto sportivo fino “al completo ripristino delle condizioni di sicurezza dello stesso”.