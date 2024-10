Risveglio amaro per molti cittadini giuglianesi, che questa mattina si sono ritrovati alle prese con un piano traffico straordinario dopo la chiusura d’urgenza di un lungo tratto di corso Campano, ricompreso tra via Roma e via Antimo Panico, per la presenza di due edifici pericolanti. Lunghe code si sono registrate questa mattina e diverse le deviazioni introdotte dall’amministrazione Pirozzi per ovviare all’interdizione di una parte del centro alla circolazione stradale.

Giugliano, il piano traffico straordinario. Direzioni obbligatorie

Come ha già anticipato il sindaco in un lungo e dettagliato post apparso ieri sera sui social, le auto che percorrono via Aniello Palumbo potranno utilizzare via Cacciapuoti per raggiungere il corso Campano o scendere verso via San Rocco. Chi invece proviene da via Roma dovrà necessariamente svoltare verso piazza Matteotti. Direzione obbligatoria anche per chi proviene da via Cumana, con obbligo di svolta a sinistra, verso piazza Trivio. Chi proviene, infine, da piazza San Nicola, dovrà imboccare obbligatoriamente via Licoda.

“Chiedo pazienza e collaborazione”

“Sono stati dichiarati inagibili e a rischio crollo due immobili che in parte ricadono sul corso Campano – spiega Pirozzi -. Sono stato tutto il pomeriggio sul posto. Nella giornata di domani sarà valutata l’entità dell’intervento da farsi. — a Giugliano in Campania.

Chiedo a tutti i cittadini di evitare di imboccare le strade che portano a quelle oggetto della chiusura. Chiedo a tutti i cittadini pazienza e collaborazione. Garantire la sicurezza per i cittadini è la principale preoccupazione in questo momento”.