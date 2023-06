Un consiglio fiume tra aspetti tecnici e novità di carattere politico quello che si è tenuto ieri a Giugliano. A far scalpore tra consiglieri ed esponenti politici, il passaggio di due consiglieri di centrodestra tra le fila della maggioranza, Paolo Liccardo e Mario Maisto. Per Pirozzi però, che replica alle dure critiche giunte dall’area schlein del Pd, il suo stesso partito secondo cui con gusta operazione è finita l’esperienza del laboratorio politico pd 5 stelle, si tratta solo di apprezzamenti sull’operato dell’amministrazione e questo non ne cambia l’assetto di centrosinistra.

Il consiglio ha poi approvato il rendiconto di bilancio.