GIUGLIANO. L’annuncio dell’ingresso in maggioranza di Liccardo e Maisto ha scatenato alcune reazioni. Tra queste quella dell’esponente della direzione metropolitana dem Marco Sepe che fa sapere che il partito locale non era stato messo a conoscenza di questi ingressi e che “questo decreta la fine del laboratorio Pd-M5s. Immaginare di gestire la politica comunale con questo entra e questo esce è abbastanza ridicolo” ha commentato Sepe. “Operazione gestita per l’ennesima volta dal sindaco esclusivamente in dispregio delle regole democratiche che vorrebbero che certe decisioni passassero per le segreterie politiche”.