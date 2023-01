GIUGLIANO. “Giunta Pirozzi, dopo 4 mesi di attesa “La montagna ha partorito il Topolino”. Ancora una volta il Sindaco tradisce le attese della città di Giugliano. Dopo mesi di attesa, di polemiche all’interno della maggioranza e di proclami sulla necessità di una giunta di altissimo profilo, la composizione della nuova ed ennesima giunta targata Nicola Pirozzi delude tutte le aspettative”. Così in una nota i partiti del centro-destra di Giugliano: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Lega.

Centrodestra critica la nuova giunta Pirozzi

“La città vive una drammatica emergenza senza precedenti: piano commercio inesistente, zona costiera abbandonata, progetti PNRR al palo, ritardi abnormi per l’assegnazione dei loculi cimiteriali e per la sosta a pagamento con enormi criticità per il traffico veicolare cittadino. Da più di un anno senza stadio con la squadra di calcio costretta a disputare fuori tutte le partite. Cittadini vessati dall’aumento delle tasse ultima quelle sugli immobili. Emergenze che Pirozzi in questi anni non ha saputo affrontare, azzerando mesi fa la giunta, dichiarando in tal modo il fallimento della sua amministrazione nella speranza di costituirne una di altissimo profilo. La città si ritrova invece, ad essere amministrata da assessori alcuni inesperti, senza alcuna conoscenza della macchina amministrativa; altri sconosciuti ai cittadini o comunque, lontani dal territorio. Pirozzi dovrebbe solo prendere atto del suo fallimento e rassegnare per il bene di Giugliano, le sue dimissioni” conclude la nota.