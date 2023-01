La città di Giugliano ha di nuovo una giunta. Il sindaco Nicola Pirozzi ha nominato la nuova squadra di governo dopo l’azzeramento della giunta a fine anno.

Giugliano, nominata la giunta: i nomi del nuovo esecutivo

La nuova giunta si caratterizza per la presenza di volti nuovi e altri invece riconfermati. Tra quest’ultimi, c’è Pietro Di Girolamo, ex vice sindaco ed esponente del Pd.

In quota PD anche Aniello Moccia, già dirigente in Regione Campania e con una lunga esperienza a capo degli uffici tecnici di diversi comuni. Entra in giunta anche Nicola Gerundo, esperto di urbanistica e assessore per due mandati al comune di Pozzuoli.

La carica di vice sindaco è stato affidato a Francesca D’Alterio, in quota M5s, giovane architetta. Con lei entra in squadra anche Rosa Verde, psicologa esperta di risorse umane.

Ritorno tra le fila del Governo cittadino anche per Cristofaro Tartarone (Repubblicani-Democratici). Il medico giuglianese – ex giunta Poziello – lascia il consiglio comunale per entrare in giunta e lascia così un seggio al primo dei non eletti nella sua lista. lascia così libero il seggio in consiglio al primo dei non eletti. Per Azione-Centro Democratico entrano invece l’avvocato Angelo Abbate e l’insegnante Giulia Palma (già consigliere comunale). Posto in giunta infine per l’avvocato Isabella Riccardo per Giugliano Bene Comune.