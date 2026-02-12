Proseguono a Giugliano gli appuntamenti dedicati a Giovan Battista Basile nell’ambito della rassegna “Un mese col Basile”, organizzata dalla Pro Loco cittadina in partnership con la Fondazione Basile. Un calendario fitto di eventi per celebrare il grande favolista, autore de Lo Cunto de li Cunti.

Giugliano celebra Basile: mostre e concerti, domani conferenza di “C’era una Volta…”

La chiesa della Maddalena, in Corso Campano, è il cuore delle iniziative: in mostra gli abiti di scena di Teresa Barretta, le raffigurazioni artistiche delle fiabe firmate da Lavinio Sceral e i quadri di Mimmo Savino appartenenti alla Fondazione Basile. Accanto alle esposizioni, concerti e incontri culturali, come quello di ieri sera dedicato alla musica barocca a cura dell’Associazione Illimitarte.

Domani alle 10.30, nel salone delle feste di Hub Palazzo Palumbo, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di “C’era una Volta…”, il format di Teleclubitalia giunto alla 25esima edizione. Protagoniste le scuole medie del territorio, che si sfideranno sulle fiabe di Basile. Durante l’incontro anche il sorteggio dei racconti su cui le squadre dovranno prepararsi per il quiz televisivo.

Il calendario dedicato al favolista giuglianese proseguirà fino al 15 febbraio, nel 460esimo anniversario della nascita, con appuntamenti di rilievo come quello del 20 febbraio con Elio Pecora che riscrive le fiabe de “Lo Cunti de li Cunti”. Un mese di eventi per valorizzare storia, tradizione e coinvolgere le nuove generazioni.