Un anno dall’apertura del cantiere, un anno di lavori, un anno di chiusura della strada e quindi di grosse difficoltà per i commercianti oltre che per i residenti. I titolari di attività, rinchiusi nella trappola via Colonne con ben due cantieri, sono ormai esasperati. Perdite economiche che vanno avanti ormai da 12 mesi, tempo in cui era stata assicurata la fine dei lavori. Ma così non è stato. I commercianti denunciano infatti ritardi nel cronoprogramma che gli era stato fornito.

Da ieri è cambiato il senso di marcia in via Colonne, nel tratto riaperto a ridosso della strada della metropolitana. Ora è possibile percorrerlo da Giugliano verso Melito ma non essendo stati informati attraverso alcuna comunicazione da parte del Comune che ha preso la decisione, tra gli automobilisti si crea un incredibile caos. Tra chi pensa di poter scendere e chi rispetta la nuova segnaletica, l’ingorgo è praticamente continuo.

I commercianti si sentono abbandonati. La strada è deserta, per raggiungerla è obbligatorio fare un lungo percorso che scoraggia i potenziali clienti e questo sta facendo accumulare perdite imponenti che non tutti hanno la possibilità di sostenere.