Terminata la stagione con la salvezza ottenuta, a Giugliano i riflettori sono puntati sullo stadio Alberto De Cristofaro. I lavori di adeguamento quest’anno non hanno permesso ai tigrotti di giocare in casa. Nelle prossima stagione il ritorno tra le mure amiche però è obbligatorio ed entro la fine di maggio va comunicata la sede ufficiale per i match della squadra nel prossimo campionato.

Giugliano calcio, stagione conclusa: occhi puntati ora sui lavori allo stadio

Ieri al Municipio c’è stata un’altra riunione tra amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Pirozzi, e società sportiva guidata dalla famiglia Mazzamauro. A quanto pare filtra ottimismo sul buon esito dei lavori all’impianto di Campopannone. Ormai completati gli interventi per illuminazione, videosorveglianza e tra una settimana dovrebbe essere completata l’installazione dei nuovi sediolini.

I nodi irrisolti

Resta poi la questione del prefiltraggio, su cui sta lavorando la società, ed altro come la sala antidoping e sala stampa. Si sta provando però a stringere nelle prossime settimane che saranno quindi decisive.

Nei prossimi giorni è previsto poi un nuovo incontro per la firma della convenzione per affidare la gestione dello stadio. Si lavora quindi senza sosta mentre il tempo è quasi scaduto. La tifoseria gialloblu attende da troppo tempo e nella prossima stagione i tigrotti dovrebbero tornare finalmente a casa.