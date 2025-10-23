Dopo settimane difficili, il Giugliano Calcio ritrova finalmente l’equilibrio. La vittoria nell’ultima giornata di campionato, apre le porte a una nuova era.

Sarà ufficializzato oggi Ezio Capuano sulla panchina gialloblù come nuovo allenatore.

Giugliano Calcio, Ezio Capuano è il nuovo allenatore: via a una nuova era gialloblù

Il tecnico lucano, uno dei personaggi più carismatici e discussi del panorama nazionale, sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa, pronto a riaccendere entusiasmo e disciplina nello spogliatoio campano.

Capuano prende il posto di Mirko Cudini, esonerato dopo il pesante tre a zero subito in casa contro il Catania. Una scossa inevitabile per un Giugliano che ora punta tutto sull’esperienza e sulla mentalità del suo nuovo allenatore. Non è un accordo dell’ultima ora: i contatti tra le parti andavano avanti da giorni, ma l’annuncio è stato rinviato per risolvere una questione in sede di giustizia sportiva del tecnico lucano.

Ora, via libera al nuovo progetto: regole chiare, gruppo compatto e un’identità forte. Il Giugliano riparte così, con un obiettivo preciso: ritrovare certezze, orgoglio e risultati. I tigrotti, intanto sono già pronti per la prossima sfida contro il Monopoli.