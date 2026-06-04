Giugliano, avanti con Di Napoli in panchina: rinnovo annuale con opzione

Il Giugliano Calcio prosegue nel segno della continuità. Il club gialloblù ha ufficializzato la prosecuzione del rapporto con l’allenatore Raffaele Di Napoli, che ha sottoscritto un accordo annuale con opzione di rinnovo.

Giugliano, avanti con Di Napoli: rinnovo annuale con opzione

Una scelta che conferma la volontà della società di dare seguito al percorso intrapreso nelle ultime stagioni, puntando ancora sull’esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente del tecnico. Nelle prime dichiarazioni dopo l’annuncio, Di Napoli ha espresso soddisfazione e gratitudine per la fiducia ricevuta dalla proprietà: «Prima di tutto ci tengo a ringraziare la famiglia Mazzamauro per la fiducia che mi ha concesso. È il quarto anno che lavoro con loro, questo mi inorgoglisce e sento inoltre un grande senso di responsabilità».

L’allenatore ha poi rivolto un pensiero anche al direttore sportivo Antonazzo, guardando con fiducia alla costruzione della squadra per la prossima stagione: «Ringrazio il direttore Antonazzo, sono certo che allestirà una squadra dal valore importante e con un forte senso di appartenenza, di cui i nostri tifosi potranno essere orgogliosi».

Con la conferma di Di Napoli, il Giugliano getta così le basi per programmare il futuro, puntando sulla continuità tecnica e sulla valorizzazione di un progetto che negli ultimi anni ha consolidato il proprio percorso nel calcio professionistico.