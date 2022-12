Cadono calcinacci in via Cumana, a Giugliano. L’arteria stradale che costeggia il sagrato della Chiesa Santa Sofia e porta nella centralissima piazza Matteotti è stata messa in sicurezza e interdetta al passaggio dei veicoli con alcuni nastri segnaletici e reti di cantiere.

Giugliano, cadono calcinacci in via Cumana: traffico in tilt

Per fortuna, al momento, non ci sono stati feriti. Per chi proviene da via San Francesco d’Assisi deve obbligatoriamente svoltare a destra per via Camoscino, oppure procedere lungo via Cumana ma svoltare poi per via Sant’Anna. Il traffico veicolare, già in affanno per le festività natalizie, è andato in tilt. Al momento non si sa quando la strada potrà riaprire alla circolazione.

A documentare l’episodio anche il consigliere di opposizione, Francesco Iovinella, con un post su Facebook. “Via Cumana è chiusa al traffico veicolare per una caduta di calcinacci. L’area è stata transennata”, ha scritto Iovinella, pubblicando anche alcune immagini che ritraggono l’arteria stradale interdetta.