Giugliano, blitz nel campo Rom: sequestrati abiti di alta moda per 50mila euro e 5 veicoli senza assicurazione

Sessantaquattro abiti di alta sartoria griffati L.B.M., per un valore complessivo di circa 50mila euro, sono stati sequestrati dai Carabinieri all’interno del campo Rom nella zona Asi di Giugliano. La merce, rubata lo scorso ottobre nel parcheggio del centro commerciale “Maximall” di Torre Annunziata, era nascosta in una baracca in legno. Una donna dovrà rispondere di ricettazione. Il risultato è emerso nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri della compagnia di Giugliano, insieme al Gruppo Forestale di Napoli e ai militari della compagnia di Castello di Cisterna, con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento ambientale e le attività illecite.

78 persone controllate e 5 veicoli sequestrati

Nel corso dell’operazione sono state controllate 78 persone. I militari hanno inoltre sequestrato 5 veicoli sprovvisti di assicurazione, nell’ambito delle verifiche sulla regolarità dei mezzi presenti nell’area. Durante l’ispezione sono stati trovati e sequestrati anche 150 componenti elettrici, tra faretti, trasformatori e vari elementi tecnici, tutti ritenuti di dubbia provenienza.