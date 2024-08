Non si fermano, neanche a ridosso di Ferragosto, le attività anti abusivismo della polizia locale di Giugliano.

Giugliano, blitz della Polizia Locale: sotto chiave una piscina e un locale

Nella giornata di ieri, lunedì 19 agosto, i caschi bianchi guidati dal comandante Nacar, hanno sequestrato una piscina di 120mq e un locale .completamente chiuso e finito, in un condominio in via San Francesco a Patria. Si tratta del 20esimo sequestro negli ultimi sei mesi. L’attività è stata possibile grazie ad un esposto di un cittadino.

Il Comandante Nacar dichiara di non fermarsi anche contro una fetta pronta, a livello istituzionale, ad attaccare tale attività di contrasto, alle illegalità con ogni forma ed ogni mezzo.