Operazione antidroga dei Carabinieri della sezione operativa di Giugliano, che a Varcaturo hanno tratto in arresto Franco Dorner, pregiudicato, trovato in possesso di due dosi di cocaina durante un servizio di controllo sul territorio.

Giugliano, blitz dei Carabinieri: arrestato pregiudicato con cocaina e denaro contante

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione al suo appartamento, dove hanno rinvenuto altri 15 grammi di cocaina, 1.050 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.