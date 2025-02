È in corso una vasta operazione interforze della Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Esercito e Polizia Metropolitana al campo rom di via Carrafiello a Giugliano. Le forze dell’ordine stanno procedendo ad eseguire perquisizioni nelle baracche dell’insediamento abusivo e a sequestrare diversi automezzi.

Giugliano, blitz al campo rom di via Carrafiello: perquisizioni e sequestri in corso

Al momento il bilancio dell’operazione non è ancora noto. Sono presenti anche alcuni dipendenti della nettezza urbana, impegnati in un’attività di bonifico. Il campo rom di via Carrafiello è da sempre al centro di notizie di cronaca perché teatro di roghi tossici e situazione di illegalità diffusa. A gennaio 2024 scorso l’insediamento salì tristemente alla ribalta nazionale per la morte di una bambina di 6 anni, folgorata da una scarica elettrica dovuta a un allaccio abusivo. Tante negli ultimi anni le visite di organi istituzionali, tra cui il Prefetto Michele di Bari, in uno dei luoghi più critici della provincia di Napoli sotto il profilo dell’ordine pubblico e la sicurezza. Il campo al momento è anche oggetto di una sentenza che dispone lo sgombero dei residenti.