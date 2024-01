È ancora sotto choc la città di Giugliano per la morte di una bimba di appena 6 anni, giunta già senza vita all’ospedale San Giuliano di Giugliano dopo aver toccato dei fili elettrici scoperti presso il campo rom di via Carrafiello. Sono scattate subito le indagini per fare luce sulla vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.

Giugliano, bimba morta folgorata: blitz al campo rom. Trovati fili elettrici scoperti che fuoriescono dalle cabine

La piccola Michelle S., questo il suo nome, sarebbe arrivata al pronto soccorso alle 15 circa, quando ormai era già troppo tardi. Sul posto, si sono presentate circa 50 persone in stato di agitazione, parenti ed amici della vittima. La situazione però è stata riportata immediatamente alla calma dagli agenti del Commissariato, dal Reparto Mobile con l’ausilio dei Carabinieri.

Nel frattempo la Procura di Napoli Nord ha aperto subito un fascicolo di indagine. Personale della Polizia Scientifica del Commissariato di Giugliano, con il supporto di personale ENEL e dei Vigili del Fuoco, si sono recati in via Carrafiello per le verifiche del caso.

Gli agenti hanno trovati diversi fili scoperti che furioscuivano dalle cabine elettriche, probabilmente per ottenere l’elettricità illecitamente. Il dramma di Michelle riaccende i riflettori sulla situazione di degrado e abbandono in cui vive la comunità rom di via Carrafiello, dove abitano circa 100 minori.