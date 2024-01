Una bimba di 6 anni e mezzo, di origine rom, è morta dopo essere giunta in gravissime condizioni all’ospedale San Giuliano di Giugliano dopo aver toccato dei cavi scoperti nel campo nomade in cui risiede e che sorge in località Ponte Riccio.

Giugliano, bimba di 6 anni morta folgorata: in 40 fuori dall’ospedale

I sanitari hanno provato ad intubarla nella speranza di poterla rianimare e di strapparla così alla morte, ma purtroppo per la piccola non c’è stato niente da fare a causa delle ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo sono accorse all’esterno del nosocomio giuglianese circa 40 persone, a bordo di alcuni pulmini. Queste, tutte provenienti dal campo rom, avrebbero preteso dal personale medico-sanitario il corpo della bambina. Solo l’arrivo di tre pattuglie del commissariato di Polizia Giugliano-Villaricca ha evitato che la situazione degenerasse, rimportando subito alla calma. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei poliziotti per far piena luce su quanto accaduto.

Il commento di Borrelli

Sul caso è intervenuto anche il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: “Da anni chiediamo di salvare i bambini costretti a vivere nel degrado dei campi Rom, dove niente è garantito ai minori in termini di sicurezza, igiene e formazione. La piccola morta folgorata è la testimonianza di quali gravi rischi i bambini corrano in certi contesti”.

“Solidarietà ai sanitari del pronto soccorso e alle forze dell’ordine – prosegue il parlamentare -. Chiediamo che sia rapidamente fatta luce sulla morte di questa bambina e su tutto ciò che è successo al Pronto Soccorso”.