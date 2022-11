Banda del buco ancora in azione a Giugliano, questa volta ad esser stato preso di mira il tabacchi di piazza Annunziata, nel cuore del centro storico. I balordi, verosimilmente, si sono introdotti nottetempo nell’attività commerciale.

Banda del buco in azione a Giugliano, svaligiato un tabacchi

Quando i titolari hanno aperto le saracinesche hanno trovato il locale completamente svaligiato e un buco al pavimento. Sul posto è intervenuta la Polizia del commissariato Giugliano-Villaricca. Al momento ancora non è stato quantificato il bottino raccolto dai malviventi, ma è certo che i balordi hanno portato via molta merce. Sono poi intervenuti i tecnici del comune nei pressi dell’ingresso del tabacchi per controllare il condotto fognario. Da un primo sopralluogo sembra non ci sia nulla di anomalo nel sottosuolo.

Altra rapina un mese fa

Intanto l’attività non è nuova ai raid criminali. L’ultima rapina è avvenuta poco più di un mese fa in pieno giorno quando i criminali a bordo di uno scooter in pochi minuti si sono fatti consegnare l’incasso dopo un assalto armato. Non si placa, quindi, l’escalation criminale tra rapine e furti in tutta l’area nord.