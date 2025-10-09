Logoteleclubitalia

Giugliano. “Azienda assediata da fumi tossici del campo rom. Pensiamo di andare via”

Giugliano. “Vogliamo resistere in questo territorio ma il lavoro non può essere più importante della salute”. Marcello Galdiero è il titolare della “Arte Pack Srl”, ditta specializzata nella produzione di scatole per pizze. La sua azienda è presente in via San Francesco a Patria dal 2021 ma negli ultimi mesi è diventata ancora già difficile la convivenza col vicino campo rom, giunto ormai a ridosso della mura della stabilmente dopo lo spostamento dai terreni che affacciavano su via Carrafiello. 

“Respiriamo ogni giorno fumi tossici” spiega l’imprenditore. Nei giorni corsi, il 7 ottobre, un incendio ha coinvolto alcune baracche e le fiamme hanno sfiorato l’azienda. Il titolare nelle fasi si spegnimento ha accusato anche un malore e si è recato in ospedale. “Ho presentato pure una denuncia ai carabinieri ma non posso fermarmi – aggiunge Marcello Galdiero – anche se pensiamo di andare via perché sono preoccupato per la salute mia e dei miei collaboratori. Non riusciamo a trovare personale perché le persone non vogliono lavorare respirando questi fumi. Cosa fanno le istituzioni per noi?”

 

VIDEO:

