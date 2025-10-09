Giugliano. “Azienda assediata da fumi tossici del campo rom. Pensiamo di andare via”

Giugliano. “Vogliamo resistere in questo territorio ma il lavoro non può essere più importante della salute”. Marcello Galdiero è il titolare della “Arte Pack Srl”, ditta specializzata nella produzione di scatole per pizze. La sua azienda è presente in via San Francesco a Patria dal 2021 ma negli ultimi mesi è diventata ancora già difficile la convivenza col vicino campo rom, giunto ormai a ridosso della mura della stabilmente dopo lo spostamento dai terreni che affacciavano su via Carrafiello.

“Respiriamo ogni giorno fumi tossici” spiega l’imprenditore. Nei giorni corsi, il 7 ottobre, un incendio ha coinvolto alcune baracche e le fiamme hanno sfiorato l’azienda. Il titolare nelle fasi si spegnimento ha accusato anche un malore e si è recato in ospedale. “Ho presentato pure una denuncia ai carabinieri ma non posso fermarmi – aggiunge Marcello Galdiero – anche se pensiamo di andare via perché sono preoccupato per la salute mia e dei miei collaboratori. Non riusciamo a trovare personale perché le persone non vogliono lavorare respirando questi fumi. Cosa fanno le istituzioni per noi?”

