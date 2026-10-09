Crispano, droga e munizioni in casa: arrestati un 42enne e un 19enne

Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 ottobre, a Crispano, nell’area nord di Napoli, con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. Si tratta di un uomo di 42 anni e di un 19enne. Quest’ultimo deve rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati in servizi di controllo del territorio. I poliziotti hanno notato un continuo via vai di persone da un appartamento di Crispano e hanno deciso di effettuare un controllo.

Cocaina, proiettili e telecamere nell’appartamento

Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno sorpreso i due uomini. Alla vista dei poliziotti, secondo quanto ricostruito, il 19enne avrebbe reagito aggredendo gli operatori. Il giovane è stato bloccato al termine di una colluttazione.

La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso di rinvenire circa 45 grammi di cocaina, 14 munizioni calibro 7.65, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Sequestrati anche 350 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori compatibili con l’attività di spaccio, e un sistema DVR collegato a quattro telecamere che riprendevano la strada all’esterno dell’abitazione.

Arrestati un 42enne e un 19enne

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. Per il 19enne sono scattate anche le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.