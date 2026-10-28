Giugliano, lite furiosa dopo un incidente stradale: 37enne colpito all’addome

Un incidente stradale, una lite e poi il sangue. È quanto sarebbe accaduto nella tarda serata di martedì 27 ottobre in via San Nullo, nella zona di Licola, a Giugliano, dove un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito all’addome con un oggetto appuntito, al culmine di una discussione scoppiata, secondo una prima ricostruzione, proprio in seguito a un sinistro stradale. La vittima è stata trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno dovuto sottoporla a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie e la prognosi resta riservata.

Licola, 37enne ferito all’addome dopo una lite in via San Nullo

Tutto sarebbe iniziato con un incidente stradale, la cui esatta dinamica è ancora da chiarire. Tra le persone coinvolte sarebbe nata una discussione, degenerata successivamente in una violenta aggressione.

Durante la lite, il 37enne sarebbe stato colpito all’addome con un oggetto appuntito, riportando una ferita che ha reso necessario il ricovero ospedaliero. Restano ancora da accertare le circostanze dell’aggressione, l’identità di chi ha sferrato il colpo e la natura dell’oggetto utilizzato.

Trasportato all’ospedale di Pozzuoli: operato, è in prognosi riservata

Dopo il ferimento, il 37enne è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La gravità della lesione ha reso necessario un intervento chirurgico. L’uomo si trova attualmente ricoverato e i sanitari mantengono la prognosi riservata.

I militari stanno lavorando per ricostruire la sequenza degli eventi, a partire dal presunto incidente stradale che avrebbe innescato la discussione fino al ferimento del 37enne. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte né sull’eventuale identificazione dell’aggressore.