Un brutto incidente si è verificato nella serata di oggi, mercoledì 28 dicembre, nel parcheggio del Parco Commerciale Grande Sud, ex Auchan a Giugliano.

Giugliano, paura al Grande Sud: auto si ribalta nel parcheggio

Una Toyata Yaris di colore bianco, con a bordo un giovane, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. Secondo le primissime informazioni pare si tratti di un incidente autonomo. Il conducente dell’auto è rimasto ferito nel rocambolesco incidente.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi sul posto. Il giovane, poi, sarebbe stato trasportato al pronto soccorso San Giuliano di Giugliano per accertamenti. I poliziotti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi del caso per determinare la dinamica precisa di quanto accaduto.