Dopo aver caricato la spesa in auto, sistemato il proprio bambino di appena 8 mesi nel seggiolino, ha inavvertitamente lasciato le chiavi della macchina all’interno dell’abitacolo. Momenti di panico quelli vissuti da una donna di 36 anni nel parcheggio del centro commerciale “Campania” di Marcianise, soprattutto quando il sistema di sicurezza elettronico dell’automobile ha fatto scattare il blocco delle portiere, impedendole di fatto di entrare in macchina. Mentre il bambino è rimasto all’interno dell’auto, con i finestrini chiusi.

Marcianise, rimane chiuso in auto nel parcheggio del Campania: bimbo di 8 mesi salvato dai Carabinieri

I fatti si sono verificati questa mattina. Aiutata da un passante che le ha prestato il proprio smartphone, ha immediatamente telefonato i Carabinieri che, prontamente, sono intervenuti sul posto. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, già in quella zona per un servizio di controllo del territorio, hanno forzato il deflettore laterale destro (situato all’estremità del finestrino, ndr) grazie all’attrezzatura in dotazione e così uno di loro ha potuto infrangere il vetro e aprire agevolmente la portiera posteriore. La donna, dopo aver ringraziato i Carabinieri, ha riabbracciato il suo piccolo.